Мать Джиджи Хадид обвинила Зейна Малика в домашнем насилии

Мать американской модели Джиджи Хадид заявила, что певец Зейн Малик ударил ее. Иоланда собирается подать заявление в полицию на своего зятя.

Артист в ответ сказал, что мать Джиджи явилась к нему домой в момент отсутствия модели. Скорее всего, у Зейна и Иоланды произошла семейная ссора из-за 13-месячной дочери Хай.

Певец отметил, что пытался восстановить мир в семье, но история просочилась в СМИ.

– Как вы все знаете, я частное лицо, и я очень хочу создать безопасное пространство для моей дочери. Я против того, чтобы частные вопросы семьи обсуждались всем миром. Пытаясь защитить ее, я согласился не оспаривать претензии, вытекающие из ссоры с членом семьи моей возлюбленной, который пришел к нам, когда Джиджи отсутствовала уже несколько недель. Однако я надеюсь на исцеление всех, кто был вовлечен в этот конфликт, и, что более важно, я остаюсь бдительным, чтобы защитить Хай и дать ей частную жизнь, на которую она заслуживает, — написал Зейн Малик на своей странице в Twitter.

Также Зейн Малик прокомментировал этот конфликт изданию TMZ. Артист категорически отрицает все обвинения в свой адрес.

— Я категорически отрицаю нанесение ударов Иоланде Хадид, и ради моей дочери я отказываюсь сообщать какие-либо подробности. Надеюсь, что Иоланда пересмотрит свои ошибочные обвинения и начнет решать семейные проблемы наедине, – сказал Зейн.

Напомним, что Джиджи Хадид и Зейн Малик находятся в отношениях более пяти лет. В сентябре 2020 года они впервые стали родителями, у пары родилась дочь Хай.

В одном из интервью Зейн Малик признался, что сблизился с любимой благодаря рождению ребенка. По словам артиста, пара довольно легко приспособилась к изменениям в жизни.