Американская модель Джиджи Хадид и певец Зейн Малик разошлись. По данным инсайдеров, пара живет порознь, однако продолжает воспитывать дочь Хай.

Теперь они сосредоточены на счастливом будущем общего ребенка.

— Они сейчас не вместе, хоть и остались хорошими родителями. Они воспитывают дочь вместе. Иоланда, конечно, очень защищает Джиджи. Она хочет лучшего для дочери и внучки, – поделился друг звездной семьи.

Представитель модели отказался комментировать слухи, заявив, что Джиджи “просит о конфиденциальности на протяжении этого времени”.

Следует заметить, что слухи о разрыве отношений пары возникли после того, как мать Джиджи Хадид обвинила Зейна Малика в домашнем насилии.

Иоланда Джиджи заявила, что зять ее ударил, поэтому она намерена подать заявление в полицию. Артист в ответ отметил, что мать Джиджи пришла к нему домой в момент отсутствия модели.

Артист категорически отрицает все обвинения в свой адрес и отказывается сообщать какие-либо подробности ради конфиденциальности своей дочери Хай.

Джиджи Хадид и Зейн Малик встречались около шести лет, но несколько раз расходились, а затем сходились снова. В сентябре 2020 года они впервые стали родителями.

Ранее Зейн Малик уверял, что рождение ребенка вывело их с Джиджи отношения на новый уровень.