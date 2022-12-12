Канье Уэста признали Антисемитом 2022 года. Такое решение выдвинула американская наблюдательная организация StopAntisemitism после высказываний музыканта и 10 тыс. голосов от пользователей сети.

— Канье использует свою привилегию знаменитости, чтобы продвигать опасные антисемитские клише о евреях и власти, и он отказывается останавливаться. Его непрерывный натиск фанатичных заявлений привел к ужасающим антисемитским последствиям, — заявила исполнительный директор StopAntisemitism Лиора Рез.

Kanye West named 2022 Antisemite of the Year pic.twitter.com/Fk53RaENNw — StopAntisemitism (@StopAntisemites) December 11, 2022 Сейчас смотрят

Лиора добавила, что ненависть к евреям уже вышла из под контроля в США, и Канье только подлил масла в огонь.

Напомним, что осень для Канье стала решающей — сначала он назвал движение Black Lives Matter аферой, а затем сделал несколько антисемитских заявлений. После этого крупные компании и бренды, такие как Adidas и Balenciaga, расторгли с ним многомиллионные контракты.

После этого ситуация немного утихла, но совсем недавно Канье признался в любви к Гитлеру, а также президенту РФ Путину. Уэст добавил, что люди должны перестать осуждать нацистов, а также на протяжении интервью несколько раз обвинил сионистов по различным поводам, в частности — в подавлении свободы слова.