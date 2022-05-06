Певица родом из Киева Наташа Королева выступила на концерте ко Дню победы, который состоялся 4 мая в российской деревне Крекшино.

Мероприятие организовал культурный фонд певца Льва Лещенко, который является ярым поклонником Путина.

Кроме Королевой, в концерте принимали участие Тарзан, Мария Михеева, юморист Владимир Винокур. Также на фотос “праздника” присутствует супруга певца и члена партии Единая Россия Александра Буйнова.

Артисты выступили на уличной сцене, украшенной оранжево-черными шариками и баннером с советской символикой. На груди у артистов можно увидеть георгиевскую ленту. А кое-кто появился на сцене в жилетах от партии Путина Единая Россия.

Отметим, что Наташа Королева никаким образом не высказывалась по поводу полномасштабной войны в Украине, которую развязала Россия. Она выбрала молчаливую позицию, тем самым поддерживая кровавую политику Кремля.

Об Украине Наташа Королева вспомнила только в день рождения Киркорова, который активно поддерживает кровавую войну.

Напомним, что артистка родилась в Киеве и свое детство провела на столичной Борщаговке, где училась в школе. Впоследствии певица переехала в Россию, где начала строить свою карьеру.