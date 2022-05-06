Співачка родом з Києва Наташа Корольова виступила на концерті до Дня перемоги, який відбувся 4 травня у російському селі Крекшино.

Захід організував культурний фонд співака Лева Лещенка, який є палким прихильником Путіна.

Окрім Корольової, у концерті брали участь Тарзан, Марія Міхєєва, гуморист Володимир Винокур. Також на фото зі “свята” присутня дружина співака та члена партії Єдина Росія Олександра Буйнова.

Артисти виступили на вуличній сцені, яка була прикрашена помаранчево-чорними кульками та банером із радянською символікою. На грудях у артистів можна побачити георгіївську стрічку. А дехто з’явився на сцені у жилетках від партії Путіна Єдина Росія.

Зазначимо, що Наташа Корольова жодним чином не висловлювалася щодо повномасштабної війни в Україні, яку розв’язала Росія. Вона обрала мовчазну позицію, тим самим підтримуючи криваву політику Кремля.

Про Україну Наташа Корольова згадала лише в день ​​народження Кіркорова, котрий активно підтримує криваву війну.

Нагадаємо, що артистка народилася у Києві і своє дитинство провела на столичній Борщагівці, де навчалася у школі. Згодом співачка переїхала в Росію, де і почала будувати свою кар’єру.