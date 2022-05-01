Російська співачка з Києва Наташа Корольова вперше згадала Україну за період повномасштабного вторгнення Росії. Артистка привітала з днем ​​народження Кіркорова, котрий активно підтримує криваву війну в Україні.

Привітанням Корольова поділилася в Instagram.

– Філєчка, з ювілеєм! Ти суперпрофі та великий фанат своєї справи! Сил тобі, здоров’я та натхнення! Моя улюблена фотка зроблена на полароїд за лаштунками Пісні Року у Києві у Палаці України! – написала артистка.

До слів вона додала знімок, де сидить на плечах Кіркорова — обоє позують та посміхаються на камеру.

Коментарі до публікації в Instagram Корольова оперативно приховала – боїться засудження українців, які пригадають їй мовчання про війну, а також зв’язок з артистами Росії. Знайомі її зірки із РФ активно підтримують війну в Україні.

У мережі вже активно критикували співачку за позицію. Днями її запросили на концерт у Кремлі, на тлі війни в Україні. Корольова похвалилася цим в Instagram, продовжуючи мовчати про свій рідний край.

Мама Наташі та її старша сестра активно засуджують режим Путіна, а чоловік співачки Тарзан активно підтримує звірства в Україні.