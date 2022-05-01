Певица из Ужгорода Елизавета Иванцев, более известная как Елка, во время полномасштабной войны на своей Родине выступила в Сочи перед россиянами.

Артистка исполнила несколько своих хитов на корпоративе местной автокомпании. Роликом с концерта поделились в Telegram-канале Боже, яке кончене.

Как видно из записи, исполнительница спела треки Прованс и На большом воздушном шаре. Интересно, что артистку сняли именно в тот момент, когда она исполняла строчки: Завтра в 7.22 я буду в Борисполе сидеть в самолете.

Отметим, что с начала полномасштабной войны, которую РФ развязала против Украины, Елка заняла “молчаливую” позицию. Она ни разу не пыталась донести россиянам правду о зверствах оккупантов, имея 1,2 млн подписчиков в Instagram.

В то же время артистка осталась жить и работать в России, тем самым поддерживая политику Кремля. Стоит добавить, что раньше в интервью российскому изданию Елка призналась, что своим домом считает Москву.

— Я пытаюсь придерживаться максимального нейтралитета – но я все равно житель западной Украины. Я там родилась, это моя Родина. И сейчас кто-то думает, что мы смертельные враги. Я считаю, что даже такие высказывания не отменяют благородных поступков, которые этот человек совершал раньше, — сказала она.