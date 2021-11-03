Украинская певица Настя Каменских поделились очередными фото с отдыха на пляже.
В холодную осеннюю погоду она решила опубликовать солнечный снимок на личной странице в Instagram.
На фото Каменских предстала в крохотном красном бикини, которое едва прикрывает ее интимные места. Настя позирует без макияжа с распущенными волосами.
– Солнечные снимки для дождливого дня, – написала звезда.
Однако не все поклонники оценили фото Насти Каменских. Некоторые подписчики не скрывают, что однообразные кадры Насти в купальнике уже начинают надоедать ее аудитории.
А кто-то из подписчиков отметил, что певица использует слишком много фотошопа на своих снимках.
- Сколько фотошопа!
- Успокойся уже.
- Лучше бы голая сфотографировалась.
- Хотя бы раз снимок без фотошопа показали.
- Пирожок хороший.
Странный купальник, – пишут в комментариях.
Однако есть и положительные комментарии, в которых поклонники восхищаются внешним видом Каменских.
- Красотка!
- В такую погоду очень согревают такие фотографии.
- Умница, сколько работы над собой.
- Восхищаюсь, браво, такая прекрасная женщина!
- У вас шикарная фигура.
- Как Потапу повезло, – пишут поклонники.
Ранее Настю Каменских раскритиковали за лишний вес после публикации фото в джинсах. Подписчики отметили, что в последнее время певица поправилась.
В то же время Потапу пользователи сети сделали комплимент. По их мнению, артист очень похудел.