Украинская певица Настя Каменских поделились очередными фото с отдыха на пляже.

В холодную осеннюю погоду она решила опубликовать солнечный снимок на личной странице в Instagram.

На фото Каменских предстала в крохотном красном бикини, которое едва прикрывает ее интимные места. Настя позирует без макияжа с распущенными волосами.

– Солнечные снимки для дождливого дня, – написала звезда.

Однако не все поклонники оценили фото Насти Каменских. Некоторые подписчики не скрывают, что однообразные кадры Насти в купальнике уже начинают надоедать ее аудитории.

А кто-то из подписчиков отметил, что певица использует слишком много фотошопа на своих снимках.

Сколько фотошопа!

Успокойся уже.

Лучше бы голая сфотографировалась.

Хотя бы раз снимок без фотошопа показали.

Пирожок хороший.

Странный купальник, – пишут в комментариях.

Однако есть и положительные комментарии, в которых поклонники восхищаются внешним видом Каменских.

Красотка!

В такую ​​погоду очень согревают такие фотографии.

Умница, сколько работы над собой.

Восхищаюсь, браво, такая прекрасная женщина!

У вас шикарная фигура.

Как Потапу повезло, – пишут поклонники.

Ранее Настю Каменских раскритиковали за лишний вес после публикации фото в джинсах. Подписчики отметили, что в последнее время певица поправилась.

В то же время Потапу пользователи сети сделали комплимент. По их мнению, артист очень похудел.