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Сколько фотошопа: Настя Каменских похвасталась фигурой в купальнике

3 ноября 2021, 12:51 Валентина Чорна
Настя Каменских
Источник: Настя Каменських

Украинская певица Настя Каменских поделились очередными фото с отдыха на пляже.

В холодную осеннюю погоду она решила опубликовать солнечный снимок на личной странице в Instagram.

На фото Каменских предстала в крохотном красном бикини, которое едва прикрывает ее интимные места. Настя позирует без макияжа с распущенными волосами.

– Солнечные снимки для дождливого дня, – написала звезда.

Однако не все поклонники оценили фото Насти Каменских. Некоторые подписчики не скрывают, что однообразные кадры Насти в купальнике уже начинают надоедать ее аудитории.

А кто-то из подписчиков отметил, что певица использует слишком много фотошопа на своих снимках.

  • Сколько фотошопа!
  • Успокойся уже.
  • Лучше бы голая сфотографировалась.
  • Хотя бы раз снимок без фотошопа показали.
  • Пирожок хороший.
    Странный купальник, – пишут в комментариях.

Однако есть и положительные комментарии, в которых поклонники восхищаются внешним видом Каменских.

  • Красотка!
  • В такую ​​погоду очень согревают такие фотографии.
  • Умница, сколько работы над собой.
  • Восхищаюсь, браво, такая прекрасная женщина!
  • У вас шикарная фигура.
  • Как Потапу повезло, – пишут поклонники.

Ранее Настю Каменских раскритиковали за лишний вес после публикации фото в джинсах. Подписчики отметили, что в последнее время певица поправилась.

В то же время Потапу пользователи сети сделали комплимент. По их мнению, артист очень похудел.

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