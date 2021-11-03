Певец Петр Черный рассказал, какую роль сыграл в жизни музыкального продюсера Потапа (Алексея Потапенко) и его жены, исполнительницы Насти Каменских.

Мало кто знает, но именно Петр в свое время познакомил Алексея с Настей. По словам певца, в то время Потап искал вокалистку.

— Тогда Настя поругалась с продюсером Климом — Эдиком из Lavina Music. И я звонил Леше. Говорю ему: Алексей, есть такая девочка, талантище и лицо концертное. Как бы там ни говорили, сцена любит индивидуумов, — сказал Черный.

Более того, познакомил певец Потапа и с Алексеем Завгородним, более известным под псевдонимом Позитив. Тогда ему было 11 лет.

— Они были талантливыми ребятами и все стремились в шоу-бизнес. Тогда я их привлек к студии… Алексей Потапенко тогда организовывал свою команду и пошла тусовка, поэтому он с благодарностью всегда, — рассказал Петр.

Алексей создал дует Потап и Настя Каменских в 2006 году. Просуществовал он до 2017 года. После Настя начала сольную карьеру под псевдонимом NK, а Потап стал фронтменом группы Mozgi и продолжил продюсерскую деятельность.

В 2019 году Потап и Настя Каменских поженились.

К слову, недавно стало известно, что участник группы Mozgi Позитив травмировался во время концерта. В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV музыкант рассказал, что тогда находился на гастролях в Египте и уже во время первого концерта травмировал палец на ноге. В итоге — кость на пальце раскололась.