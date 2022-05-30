Певец Макс Барских объяснил, почему его песни стали доступны в России. По словам артиста, его команда работает над тем, чтобы удалить композиции.

Барских отметил, что РФ правит преступность, пропаганда, безнаказанность, беззаконие и ложь. Говорит, таким образом и его песни появились на площадках этой страны.

— Наслаждайтесь, пока у вас есть такая возможность. Помните, что ваши кровавые рубли мне не нужны. А представители российского шоу-бизнеса, вместо того, чтобы использовать свой голос в правильном направлении и спасать свою страну от руководящей власти, превращаются в сливной бочок и смывают свою родину глубоко на дно за эти же самые кровавые рубли, — подчеркнул Барских.

В марте Макс Барских официально запретил использовать свою музыку на территории России. Он отметил, что не хочет, чтобы его композиции звучали в стране, которая развязала полномасштабную войну в Украине.

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Также артист изъял весь каталог своих песен из цифрового пространства РФ.