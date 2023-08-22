Солистка группы Onuka Наталия Жижченко рассказала о своей новорожденной дочери и трудностях материнства. В начале июля певица стала мамой во второй раз и решила поделиться своими мыслями.

Так, малышку Наталии назвали Линой в честь поэтессы Лины Костенко. Артистка признается — у нее были ранние роды.

— Она полностью моя антипатия и не похожа на меня — смуглая и чернявая, но при этом унаследовала от меня тайминги. Мы как раз завершили альбом и уже вечером отправили файлы, а утром она родилась. Раньше своего срока, но она ждала, чтобы мы всю работу сделали, — заявила солистка Onuka в интервью Дмитрию Гордону.

Что касается материнства, то Жижченко призналась, что так и не успела отдохнуть от родов своего первенца — сейчас Александру три годика. О третьем ребенке даже не задумывается, ведь никогда не хотела детей.

— Для меня материнство — это очень сложно, тяжелее, чем даже карьера. Ты должен отдавать этому столько, сколько и работе. Я никогда не хотела детей, но почему-то так должно было случиться. Но третий ребенок — точно нет. Думаю, двоих хватит, — призналась артистка.

Напомним, что недавно Onuka впервые показала лицо новорожденной дочери. На снимках она позирует вместе с детьми, чем порадовала поклонников, которые засыпали ее комплиментами.