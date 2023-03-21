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Намек на завершение карьеры? Onuka призналась, в какой деятельности видит себя после войны

21 марта 2023, 17:59
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Ната Жижченко
Источник: Onuka

Фронтвумен электро-фолк группы Onuka Наталья Жижченко сказала, что вряд ли ее будущее будет связано со сценой. Возможно, звезда продолжит петь, но выступления будут узконаправленными.

Сейчас артистка дает благотворительные концерты, на которых собирает средства в поддержку Украины, однако после победы видит себя в другой деятельности.

— Думаю, вряд ли оно (будущее. – Ред.) будет на сцене. Возможно, это будут точечные проекты, узкоаудиторные, менее популярные музыкально. Но я вижу свое будущее, свою деятельность в возрождении Украины, в частности Чернигова, в частности мастерской, в частности этого этнографического пространства, — призналась Наталья.

Она добавила, что хочет создать этнографический музей на базе семейной усадьбы, где дедушка звезды Александр Шленчик делал музыкальные инструменты.

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Источник
ЖВЛ
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Onuka
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