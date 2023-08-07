Солистка группы Onuka Ната Жижченко впервые показала лицо новорожденной дочери.

В Instagram исполнительница обнародовала серию фото. На кадрах Нату можно увидеть вместе с детьми — трехлетним сыном Александром и почти полуторамесячной дочерью Линой, их по отдельности, а также домашнего любимца семейства.

— А я отдам тебе свое сердечко. Или немного Сиверщины, — написала под фото Жижченко.

Подписчики оценили фотографии Наты, а потому засыпали ее комментариями.

Фантастические фото. У вас прекрасная семья, пусть все будет у нее хорошо всегда.

Хорошенькие малыши! Пусть будут здоровы и счастливы рядом с такими талантливыми родителями! А над головой всегда будет мирное украинское небо!

Какие вы милые. А сын просто копия Жени.

Очень красивые и приятные фото. Песик ухаживает по-своему за детишками, и это так мило.

Ната, так хорошо! Тепло от ваших фото. Пусть все складывается только к лучшему в вашей семье, — пишут пользователи сети.

В июле Ната Жижченко во второй раз стала мамой. Отцом новорожденной девочки, которую назвали Линой, является музыкальный продюсер Евгений Филатов. Также у супругов есть сын Александр.