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Отдам тебе свое сердечко: Onuka показала фото с новорожденной дочерью

7 августа 2023, 11:45
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Ната Жижченко с дочерью
Источник: Onuka

Солистка группы Onuka Ната Жижченко впервые показала лицо новорожденной дочери.

В Instagram исполнительница обнародовала серию фото. На кадрах Нату можно увидеть вместе с детьми — трехлетним сыном Александром и почти полуторамесячной дочерью Линой, их по отдельности, а также домашнего любимца семейства.

— А я отдам тебе свое сердечко. Или немного Сиверщины, — написала под фото Жижченко.

Подписчики оценили фотографии Наты, а потому засыпали ее комментариями.

  • Фантастические фото. У вас прекрасная семья, пусть все будет у нее хорошо всегда.
  • Хорошенькие малыши! Пусть будут здоровы и счастливы рядом с такими талантливыми родителями! А над головой всегда будет мирное украинское небо!
  • Какие вы милые. А сын просто копия Жени.
  • Очень красивые и приятные фото. Песик ухаживает по-своему за детишками, и это так мило.
  • Ната, так хорошо! Тепло от ваших фото. Пусть все складывается только к лучшему в вашей семье, — пишут пользователи сети.

В июле Ната Жижченко во второй раз стала мамой. Отцом новорожденной девочки, которую назвали Линой, является музыкальный продюсер Евгений Филатов. Также у супругов есть сын Александр.

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