Солістка гурту Onuka Наталія Жижченко розповіла про свою новонароджену доньку та труднощі материнства. На початку липня співачка стала мамою вдруге, і вирішила поділитися своїми думками.

Так, малечу Наталії назвали Ліною на честь поетеси Ліни Костенко. Артистка зізнається – у неї були ранні пологи.

– Вона повністю моя антипатія і не схожа на мене – смаглява і чорнява, але при цьому успадкувала від мене таймінги. Ми якраз завершили альбом і вже ввечері відправили файли, а вранці вона народилася. Раніше свого терміну, але вона чекала, щоб ми всю роботу зробили, – заявила солістка Onuka в інтерв’ю Дмитру Гордону.

Що стосується материнства, то Жижченко зізналася, що так і не встигла відпочити від пологів свого первістка – зараз Олександру три рочки. Про третю дитину навіть не замислюється, адже ніколи не хотіла дітей.

– Для мене материнство це дуже складно – важче, ніж навіть кар’єра. Ти маєш віддавати цьому стільки, скільки й роботі. Я ніколи не хотіла дітей, але чомусь так мало статися. Але третя дитина точно ні. Думаю, двох вистачить, – зізналася артистка.

Нагадаємо, що нещодавно Onuka вперше показала обличчя новонародженої доньки. На знімках вона позує разом з дітьми, чим потішила шанувальників, які засипали її компліментами.