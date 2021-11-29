Украинская певица Алина Гросу призналась, что чуть не погибла на репетиции своего сольного концерта.

Перед выступлением исполнительница регулярно посещала тренировки по воздушной гимнастике, где исполняла опасные трюки без дополнительной страховки. Однажды Алина могла упасть и травмироваться из-за того, что плохо закрепила руку.

— На репетиции однажды поднялась – все супер. А во второй плохо пристегнула руку и из воздуха кричу: Выпаду сейчас, спустите! Ты просто держишься на руке, а потом руки синие от канатов, – рассказала Алина.

Также Гросу призналась, что пока не собирается выходить замуж за своего бойфренда, актера Романа Полянского.

– Мне не очень хочется выходить замуж. Я уже была полгода в браке, и тогда ничего не изменилось. Я, в принципе, больше люблю свободу. Я понимаю, что когда уже будут планироваться дети, то нужна большая и крепкая семья. Но я не очень хочу прыгать из брака в брак. Я хочу быть уверена в Роме, в нас и в нашем будущем, — поделилась Гросу.

Стоит отметить, что в 2019 году Алина Гросу вышла замуж за бизнесмена из Москвы Александра Комкова.

Пара отпраздновала роскошную свадьбу в Италии, которая обошлась родителям певицы в €100 тыс. Они прожили в браке полгода, а потом Александр предложил расторгнуть отношения.

Напомним, что 23 ноября во время сольного концерта певицы Алины Гросу во дворце Украины обручилась пара влюбленных.

Исполнительница решила помочь парню по имени Никита сделать предложение руки и сердца его девушке. Влюбленного парня Гросу пригласила на сцену после исполнения песни Мелом на асфальте.