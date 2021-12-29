Украинская певица Алина Гросу и ее возлюбленный, российский актер Роман Полянский рассказали о своем первом свидании, табу в отношениях и признались, что их раздражает друг в друге.

Впервые Роман пригласил Алину в кафе около двух лет назад после того, как певица развелась со своим мужем, бизнесменом Александром.

Полянский вспоминает, первая встреча произошла перед Новым годом. Тогда они договорились встретиться в баре его знакомого, актер отметил, что там вкусно готовят и душевная атмосфера, поэтому и выбрал такую локацию.

— Я в пивбар на каблуках. Немного не в своей тарелке была, — сказала Алина.

Рассказала Алина и о подарках, которые получала от Романа за время их отношений.

— Было очень много подарков. Телефоны, гаджеты, сережки, тонна браслетов… В тот период, когда мне было особенно плохо, он подарил и снял мне клип на песню Арестован, — сказала Гросу.

Артистка отметила, что она в отношениях спокойнее чем Роман, поэтому призналась, что ее немного раздражает его эмоциональность.

— Он огонь, а я тихая. Когда мы ссоримся, то в основном это делает Рома, — подчеркнула Гросу.

Романа, в свою очередь, раздражает в Алине то, что она иногда делает все в последний момент.

Табу у пары — поцелуи на съемочной площадке. Алина вспомнила, как однажды обиделась из-за этого на Романа и не разговаривала с ним пять часов.

— Я тогда уже хотела сказать ему до свидания. Ну тогда пусть идет вообще работать в порнофильмах. Это не нормально, — сказала Гросу.

Согласился с возлюбленной и Полянский. Он отметил, что если в кино есть сцена с поцелуем, то их нужно минимизировать.

Влюбленные состоят в отношениях около двух лет, однако только в феврале стало известно, что Алина Гросу и Роман Полянский встречаются. Изначально они общались в дружеской форме, однако спустя время это переросло в любовь.