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Сейчас есть вещи важнее: Кошмал о пропутинской позиции Добронравова

10 августа 2022, 20:05
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Сейчас есть вещи важнее: Кошмал о пропутинской позиции Добронравова

Украинская актриса Анна Кошмал высказалась о пропутинской позиции своего коллеги по сериалу Сваты Федора Добронравова.

Артистка решила пообщаться с подписчиками в Instagram. Так, кто-то из фолловеров поинтересовался у Анны, как она отреагировала на позицию Добронравова, поскольку многие не ожидали от него поддержки войны в Украине.

— Никак. Сейчас есть вещи поважнее, — кратко ответила Кошмал.

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Ранее Федор Добронравов показал свою позиция по поводу войны в Украине. Он поддержал российских военных и встретился с раненными оккупантами в самарском госпитале.

Добронравов с удовольствием общался с военнослужащими, желал им выздоровления и рассказывал свои истории. Это фактически стало первым публичным высказыванием позиции актера по поводу вражеских действий РФ.

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Фото: Анна Кошмал

Теги
Війна в Україні Свати Федір Добронравов
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