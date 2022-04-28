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Все остальные молчат: Анна Кошмал рассказала о поддержке актеров из сериала Сваты

28 апреля 2022, 11:42
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Все остальные молчат: Анна Кошмал рассказала о поддержке актеров из сериала Сваты

Украинская актриса Анна Кошмал рассказала, кто из коллег с сериала Сваты ее поддержал. В картине она сыграла роль Жени.

В Instagram-stories Анна решила ответить на вопросы подписчиков. Так, она сказала, что от многих получает вопрос: Как актеры комедийного сериала отреагировали на события в Украине. Стоит отметить, что большинство из них проживает в РФ.

Кошмал отметила, что только двое коллег ей написали — Александр Феклистов, который сыграл роль Сан Саныча, и Андрей Бирин, сыгравший жениха Жени.

— Это, наверное, самый актуальный вопрос за все эти два месяца. Могу вам сказать, что меня очень поддержал Андрюша Бирин – мой жених “сватовской”. Они с женой с первого дня меня очень поддержали. Обращение Александра Феклистова вы видели. Я его публиковала. А все остальные молчат, — признала Анна.

Напомним, что Александр Феклистов записал видеообращение к украинским коллегам, выразив им слова солидарности. Он сказал, что они в РФ испытывают стыд и позор, однако это не сравнится с происходящим в Украине.

Актер добавил, что им пытаются закрыть глаза и уши, однако они видят и слышат о нашем горе.

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Фото: Анна Кошмал

Теги
актеры, Підтримка України
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