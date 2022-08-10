Українська акторка Анна Кошмал висловилася про пропутінську позицію свого колеги з серіалу Свати Федора Добронравова.

Артистка вирішила поспілкуватися з підписниками в Instagram. Так, хтось із фоловерів поцікавився у Анни, як вона відреагувала на позицію Добронравова, оскільки багато хто не очікував від нього підтримки війни в Україні.

– Ніяк. Зараз є речі важливіші, – коротко відповіла Кошмал.

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Раніше Федір Добронравов показав свою позицію щодо війни в Україні. Він підтримав російських військових і зустрівся з пораненими окупантами в самарському госпіталі.

Добронравов із задоволенням спілкувався з військовослужбовцями, бажав їм одужання та розповідав свої історії. Це фактично стало першим публічним висловом позиції актора щодо ворожих дій РФ.

Фото: Анна Кошмал