Українська акторка Анна Кошмал висловилася про пропутінську позицію свого колеги з серіалу Свати Федора Добронравова.
Артистка вирішила поспілкуватися з підписниками в Instagram. Так, хтось із фоловерів поцікавився у Анни, як вона відреагувала на позицію Добронравова, оскільки багато хто не очікував від нього підтримки війни в Україні.
– Ніяк. Зараз є речі важливіші, – коротко відповіла Кошмал.
Раніше Федір Добронравов показав свою позицію щодо війни в Україні. Він підтримав російських військових і зустрівся з пораненими окупантами в самарському госпіталі.
Добронравов із задоволенням спілкувався з військовослужбовцями, бажав їм одужання та розповідав свої історії. Це фактично стало першим публічним висловом позиції актора щодо ворожих дій РФ.
Фото: Анна Кошмал