В сети появилось видео с последними минутами жизни солиста группы Ласковый май Юрия Шатунова.

На видео видно, что друзья артиста пытаются ему помочь выйти из машины. Они на плечах занесли музыканта в больницу в селе Растуново (Московская область).

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Сам певец находился в полуобморочном состоянии, видно, что ему было очень плохо. Товарищи не дают певцу упасть на землю. Как сообщают росСМИ, в больнице Шатунов пробыл минут 10, затем на карете скорой помощи его отправили в больницу Домодедово. По дороге он скончался.

Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет. Причина смерти — обширный инфаркт. В июне 2022 года артист давал концерты в России. Так, например, 19 июня он выступал в Люберцах. Сам музыкант в последнее время проживал в Германии.

С 1986 по 1991 год Шатунов был солистом Ласкового мая, после решил начать сольную карьеру. Продолжительное время он судился с продюсером Андреем Разиным за права на песни коллектива и выиграл суд в июне 2022 года.

Фото: Юрий Шатунов