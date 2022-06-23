23 июня стало известно о смерти солиста группы Ласковый май Юрия Шатунова. Наверняка, его голос знает практически каждый, ведь песни коллектива в свое время были очень популярными и пронеслись через года.

У многих треки Ласкового мая ассоциируются с детством, молодостью, голосом в магнитофоне Легенда, первыми школьными дискотеками и влюбленностью.

Факты ICTV решили вспомнить топ-песен Юрия Шатунова.

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Белые розы (1989 год)

Музыка и слова легендарной песни принадлежат сооснователю группы Ласковый май Сергею Кузнецову.

На момент ее исполнения Шатуновым, артисту было всего 13 лет. Она произвела мгновенный эффект и стала звучать ото всюду. Тогда группа Ласковый май и стала всенародной сенсацией.

Стоит отметить, что Белые розы до сих пор можно нередко услышать.

Седая ночь (1988 год)

Первая версия песни Седая ночь, музыка и слова которой написаны Кузнецовым, вышла в 1988 году. В 2002 году она была выпущена Юрием Шатуновым в обновленной версии и вошла в альбом под названием Седая ночь. Тогда артист уже начал сольную карьеру.

Детство (2002)

Песня Детство вышла задолго до 2002 года, поскольку в 1989 году прозвучала в фильме Предлагаю руку и сердце. Шатунов же впервые исполнил композицию в 1992 году. В 2002 артист, уже будучи сольным, выпустил ее в альбоме Седая ночь.

Не бойся (2004 год)

Композиция вошла в альбом артиста под названием Если хочешь… не бойся. Слова принадлежат Кузнецову, музыка — Шатунову.

В 2004 году на песню вышел и клип. Стоит отметить, она обрела немалую популярность среди поклонников творчества Юрия.

Розовый вечер (1989 год)

Еще один хит группы Ласковый май — песня Розовый вечер. Она вошла в шестой альбом коллектива.

Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет. Причина смерти — обширный инфаркт. В июне 2022 года артист давал концерты в России, сам он в последнее время проживал в Германии.

С 1986 по 1991 год Шатунов был солистом Ласкового мая, после решил начать сольную карьеру. Продолжительное время он судился с продюсером Андреем Разиным за права на песни коллектива и выиграл суд в июне 2022 года.

Фото: Юрий Шатунов