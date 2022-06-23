Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Персони

Намагалися врятувати: у мережі з’явилося відео з останніми хвилинами життя Шатунова

23 Червня 2022, 16:03
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Юрій Шатунов

У мережі з’явилося відео з останніми хвилинами життя соліста гурту Ласковый май Юрія Шатунова.

На відео видно, що друзі артиста намагаються допомогти йому вийти з машини. Вони на плечах занесли музиканта до лікарні в селі Растуново (Московська область).

Зараз дивляться

Сам співак перебував у напівнепритомному стані, видно, що йому було дуже погано. Товариші не дають співаку впасти на землю. Як повідомляють росЗМІ, у лікарні Шатунов пробув хвилин 10, потім на кареті швидкої допомоги його відправили до лікарні Домодєдово. Дорогою він помер.

Юрій Шатунов помер у віці 48 років. Причина смерті – обширний інфаркт. У червні 2022 року артист давав концерти в Росії. Так, наприклад, 19 червня він виступав у Люберцях. Сам музикант останнім часом проживав у Німеччині.

З 1986 до 1991 року Шатунов був солістом Ласкавого мая, потім вирішив розпочати сольну кар’єру. Тривалий час він судився з продюсером Андрієм Разіним за права на пісні колективу та виграв суд у червні 2022 року.

Читайте також:
Намагалися врятувати: у мережі з’явилося відео з останніми хвилинами життя ШатуноваБелые розы і Седая ночь: топ-5 пісень Юрія Шатунова

Фото: Юрій Шатунов

Теги
Смерть
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь