У мережі з’явилося відео з останніми хвилинами життя соліста гурту Ласковый май Юрія Шатунова.

На відео видно, що друзі артиста намагаються допомогти йому вийти з машини. Вони на плечах занесли музиканта до лікарні в селі Растуново (Московська область).

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Сам співак перебував у напівнепритомному стані, видно, що йому було дуже погано. Товариші не дають співаку впасти на землю. Як повідомляють росЗМІ, у лікарні Шатунов пробув хвилин 10, потім на кареті швидкої допомоги його відправили до лікарні Домодєдово. Дорогою він помер.

Юрій Шатунов помер у віці 48 років. Причина смерті – обширний інфаркт. У червні 2022 року артист давав концерти в Росії. Так, наприклад, 19 червня він виступав у Люберцях. Сам музикант останнім часом проживав у Німеччині.

З 1986 до 1991 року Шатунов був солістом Ласкавого мая, потім вирішив розпочати сольну кар’єру. Тривалий час він судився з продюсером Андрієм Разіним за права на пісні колективу та виграв суд у червні 2022 року.

Фото: Юрій Шатунов