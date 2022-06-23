Умер солист группы Ласковый май Юрий Шатунов. Артисту было 48 лет.

Причина смерти — проблемы с сердцем, а именно обширный инфаркт. По словам директора артиста Аркадия Кудряшова, Юрий умер в карете скорой помощи. Об этом сообщают росСМИ.

В каком городе умер Шатунов — неизвестно, однако 19 июня у него был концерт в Люберцах (Россия). Сам он в последние годы проживал в Германии.

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Биография Юрия Шатунова

Юрий Шатунов был российским певцом. Он родился в Башкирской АССР в 1973 году. Детство у артиста было не самым счастливым — родной отец проявлял не сильный интерес к мальчику, а мать после развода вышла замуж второй раз и в 1984 году умерла.

Шатунова отправили в детский дом, где он и познакомился с Сергеем Кузнецовым — руководитель кружка деятельности. Тогда началась история группы Ласковый май.

В 1986 году образовался первый состав коллектива. С того времени и до 1988 года группа выпустила свои главные хиты — Белые розы, Лето, Пусть будет ночь, Седая ночь и другие.

Ласковый май имел огромную популярность. Количество концертов достигало восьми в день и более сорока в месяц, однако в 1991 году Шатунов решил уйти и начать сольную карьеру.

Стоит отметить, что последние несколько лет Юрий судился с продюсером Андреем Разиным за права на песни Ласкового мая. В июне певец выиграл суд, но Разин собирался продолжать тяжбы.

У артиста осталась супруга Светлана — в браке с 2007 года и двое детей — 15-летний Дэннис и девятилетняя Эстелла.

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Фото: Юрий Шатунов