Певица Алла Пугачева обратилась к путинисту-режиссеру Никите Михалкову.

В Instagram артистка обнародовала отрывок фильма Михалкова Раба Любви. Интересно то, что Пугачева выбрала момент, в котором героиня Елены Соловей говорит: Господа, господа, вы звери, господа, вы будете прокляты своей страной. Солдат.



— Прекрасный фильм. Прекрасный режиссер. Куда же исчез прекрасный человек Никита Сергеевич Михалков? — подписала видео Алла.

Стоит отметить, что многие поклонники артистки поддержали ее.

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Точнее и не скажешь!

Алла, вы прекрасны!

Алла Борисовна, спасибо вам.

Совершенно верно, Алла, я тоже задаю себе этот вопрос, куда же все делись, ведь было же по-другому.

Лучшая ! История это запомнит.

Как приятно, что есть такие люди, как вы, как ваша семья.

Алла Борисовна, вы большая молодец! Правда всегда побеждает! Не обращайте внимание на слепых и глухих зомби. Добро победит, — пишут в комментариях к видео.

Немного ранее Пугачева обнародовала пост, обратившись к пропагандисту Владимиру Соловьеву, написав: Жаль Володю. Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства.

Стоит отметить, что ранее Михалков резко прокомментировал возвращение Пугачевой в РФ. Тогда он сказал, что люди, уехавшие из своей страны, обнулили заслуги перед ней и больше никому тут не нужны.

Напомним, что Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и их детьми уехала из России после начала полномасштабной войны в Украине. Звездная семья всячески поддерживает украинский народ, в особенности — супруг исполнительницы.

Сейчас же Пугачева вернулась в РФ, чтобы отвести детей в школу.