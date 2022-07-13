На юмориста и ведущего Максима Галкина завели в России уголовное дело из-за распространения так называемых фейков о российской армии.

Такая информация появилась в Instagram депутата РФ Романа Худякова. Он написал, что у Галкина 28 июля в Турции запланирован концерт, где он может быть арестован и экстрадирован в родную страну.

— Галкин, конечно же, наговорил себе на статью. И она предполагает тюремное заключение. Документ с Турцией был подписан в Анкаре 1 декабря 2014 года. Он обязывает стороны оказывать друг другу правовую помощь в расследовании, судебном разбирательстве или иных процессуальных действиях, связанных с уголовными делами, — отметил Худяков.

Он подчеркнул, что этим документом Турция взяла на себя обязательства по запросу выдавать граждан РФ, находящихся на ее территории для уголовного преследования или исполнения приговора.

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— Гражданин Галкин должен быть арестован и вывезен в Россию. Тут, говорят знакомые с ситуацией юристы, после всего сказанного Максимом Галкиным, с учетом и общественного резонанса, он получит около семи лет, за вычетом того, что проведет в СИЗО до приговора, — сказал депутат РФ.

Отметим, Максим Галкин активно выступает против полномасштабной войны в Украине и критикует действия власти России. После 24 февраля юморист вместе с семьей выехал в Израиль, сейчас они находятся в Юрмале.