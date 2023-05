Поп-певец Джонгук из корейской группы BTS установил новый мировой рекорд. Его песни быстрее остальных прослушали на Spotify $1 млрд раз.

Артист попал в Книгу рекордов Гиннесса — для этого ему понадобилось всего за 409 дней и три песни. Музыкант обошел свою коллегу Лизу из Blackpink, которая в октябре 2022 года достигла 1 млрд прослушиваний за 411 дней с тремя песнями на Spotify.

.#JUNGKOOK of @BTS_twt sets the Guinness World Records for being the Fastest solo K-pop artist to reach 1B streams on Spotify (Male)‼️

CONGRATULATIONS JUNGKOOK https://t.co/fMihinOF8M pic.twitter.com/FVCrFO8Ekg

— BTS Trend Songs⁷???? (@BTSTrendSongs) May 6, 2023