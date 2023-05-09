Поп-певец Джонгук из корейской группы BTS установил новый мировой рекорд. Его песни быстрее остальных прослушали на Spotify $1 млрд раз.

Артист попал в Книгу рекордов Гиннесса — для этого ему понадобилось всего за 409 дней и три песни. Музыкант обошел свою коллегу Лизу из Blackpink, которая в октябре 2022 года достигла 1 млрд прослушиваний за 411 дней с тремя песнями на Spotify.

.#JUNGKOOK of @BTS_twt sets the Guinness World Records for being the Fastest solo K-pop artist to reach 1B streams on Spotify (Male)‼️ CONGRATULATIONS JUNGKOOK https://t.co/fMihinOF8M pic.twitter.com/FVCrFO8Ekg — BTS Trend Songs⁷???? (@BTSTrendSongs) May 6, 2023

Впрочем, сам певец тоже не сидит без дела. Недавно он отправился в США, где отдохнул на фестивале Coachella. Джонгуку также приписывают совместную работу с Джастином Бибером на фоне поездки. Артист пока не комментировал эти слухи.

Известно, что сам Джонгук не дебютировал сольно на сцене, как это сделали другие участники BTS. Однако это не мешает ему ставить новые рекорды.

Недавно еще одни музыканты навсегда вписали свои имена в историю. Корейская поп-группа Blackpink установила рекорд по просмотрам видео на YouTube. Их работы на платформе в общем просмотрели более 30 млрд раз. Артистки смогли побить предыдущий рекорд, который принадлежал Джастину Биберу.