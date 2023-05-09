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Музыка

Самый быстрый миллиард на Spotify: Джонгук из BTS установил мировой рекорд

9 мая 2023, 08:52
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
BTS

Поп-певец Джонгук из корейской группы BTS установил новый мировой рекорд. Его песни быстрее остальных прослушали на Spotify $1 млрд раз.

Артист попал в Книгу рекордов Гиннесса — для этого ему понадобилось всего за 409 дней и три песни. Музыкант обошел свою коллегу Лизу из Blackpink, которая в октябре 2022 года достигла 1 млрд прослушиваний за 411 дней с тремя песнями на Spotify.

Впрочем, сам певец тоже не сидит без дела. Недавно он отправился в США, где отдохнул на фестивале Coachella. Джонгуку также приписывают совместную работу с Джастином Бибером на фоне поездки. Артист пока не комментировал эти слухи.

Известно, что сам Джонгук не дебютировал сольно на сцене, как это сделали другие участники BTS. Однако это не мешает ему ставить новые рекорды.

Недавно еще одни музыканты навсегда вписали свои имена в историю. Корейская поп-группа Blackpink установила рекорд по просмотрам видео на YouTube. Их работы на платформе в общем просмотрели более 30 млрд раз. Артистки смогли побить предыдущий рекорд, который принадлежал Джастину Биберу.

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Теги
BTS Книга рекордов Гиннеса
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