Канадский певец The Weeknd попал в Книгу рекордов Гиннесса. Он стал самым популярным музыкантом на планете.

33-летний музыкант установил сразу две рекорда. Он достиг наибольшего количество ежемесячных слушателей на Spotify — 111,4 млн (по состоянию на 20 марта 2023 года), а также стал первым исполнителем, у которого более 100 млн ежемесячных слушателей на музыкальной площадке. Об єтом сообщается на официальном сайте реестра рекордов.

Так, The Weeknd перегнал Майли Сайрус, занявшую второе место — 82,4 млн. Также уверенно музыкант опережает Шакиру — 81,6 млн, Ариану Гранде — 80,6 млн, Тейлор Свифт — 80,2 млн, Рианну — 78,5 млн и Эда Ширана — 77,5 млн.

Сейчас смотрят

Стоит отметить, то это не первый рекорд The Weeknd в Книге рекордов Гиннесса. В 2016 году он был награжден двумя сертификатами — за самый просматриваемый альбом на Spotify и за наибольшее количество недель подряд, проведенных в Топ-10 Billboard’s Hot 100.