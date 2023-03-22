Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Персони

Установил сразу два рекорда: The Weeknd попал в Книгу рекордов Гиннеса

22 марта 2023, 14:58
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
The Weeknd
Источник: Getty Images

Канадский певец The Weeknd попал в Книгу рекордов Гиннесса. Он стал самым популярным музыкантом на планете.

33-летний музыкант установил сразу две рекорда. Он достиг наибольшего количество ежемесячных слушателей на Spotify — 111,4 млн (по состоянию на 20 марта 2023 года), а также стал первым исполнителем, у которого более 100 млн ежемесячных слушателей на музыкальной площадке. Об єтом сообщается на официальном сайте реестра рекордов.

Так, The Weeknd перегнал Майли Сайрус, занявшую второе место — 82,4 млн. Также уверенно музыкант опережает Шакиру — 81,6 млн, Ариану Гранде — 80,6 млн, Тейлор Свифт — 80,2 млн, Рианну — 78,5 млн и Эда Ширана — 77,5 млн.

Сейчас смотрят

Стоит отметить, то это не первый рекорд The Weeknd в Книге рекордов Гиннесса. В 2016 году он был награжден двумя сертификатами — за самый просматриваемый альбом на Spotify и за наибольшее количество недель подряд, проведенных в Топ-10 Billboard’s Hot 100.

Читайте также:
The Weeknd31 трек с живой музыкой: The Weeknd выпустил альбом Live at SoFi Stadium

Теги
The Weeknd Книга рекордов Гиннеса
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь