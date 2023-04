Корейская группа Blackpink попала в Книгу рекордов Гиннеса по просмотрам в YouTube

Корейская поп-группа Blackpink установила рекорд по просмотрам видео на YouTube. Их работы на платформе в общем просмотрели более 30 млрд раз. Это достижение внесли в Книгу рекордов Гиннеса.

They’re now the most viewed group on YouTube as well as being the most streamed female group on Spotify.@ygofficialblink https://t.co/26fzNbpZ63

— Guinness World Records (@GWR) April 14, 2023