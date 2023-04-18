Корейская группа Blackpink попала в Книгу рекордов Гиннеса по просмотрам в YouTube

Корейская поп-группа Blackpink установила рекорд по просмотрам видео на YouTube. Их работы на платформе в общем просмотрели более 30 млрд раз. Это достижение внесли в Книгу рекордов Гиннеса.

They’re now the most viewed group on YouTube as well as being the most streamed female group on Spotify.@ygofficialblink https://t.co/26fzNbpZ63 — Guinness World Records (@GWR) April 14, 2023

Музыканты обогнали известного американского поп-певца Джастина Бибера — его рекорд по просмотрам в YouTube составлял чуть больше 10 млрд. В 2016 году музыкант также имел 20 млн подписчиков на платформе.

Что касается новых рекордсменов, то коллектив Blackpink берет свое начало в 2016 году, и он быстро прославился и завоевал поклонников. Сейчас у артистов почти 69 млн подписчиков в YouTube, и их видео собирают десятки миллионов просмотров.

В Blackpink сразу четыре музыканта — Джису, Дженни, Розэ и Лиса. Для артистов это не первый рекорд в книге рекордов Гиннеса — от коллектива их аж 21. Среди них — самая популярная женская группа в Spotify, а также самые прослушиваемые альбомы в США и Британии.

22 марта канадский певец The Weeknd попал в Книгу рекордов Гиннесса. На сегодня он является самым популярным музыкантом на планете. До этого первенство занимала Майли Сайрус.