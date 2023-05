Попспівак Чонґук із корейського гурту BTS установив новий світовий рекорд. Його пісні швидше за інших прослухали на Spotify $1 млрд разів.

Артист потрапив до Книги рекордів Гіннеса – для цього йому знадобилося всього за 409 днів і три пісні. Музикант обійшов свою колегу Лізу з Blackpink, яка в жовтні 2022 року досягла 1 млрд прослуховувань за 411 днів із трьома піснями на Spotify.

.#JUNGKOOK of @BTS_twt sets the Guinness World Records for being the Fastest solo K-pop artist to reach 1B streams on Spotify (Male)‼️

CONGRATULATIONS JUNGKOOK https://t.co/fMihinOF8M pic.twitter.com/FVCrFO8Ekg

— BTS Trend Songs⁷???? (@BTSTrendSongs) May 6, 2023