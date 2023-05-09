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Найшвидший мільярд на Spotify: Чонґук із BTS встановив світовий рекорд

9 Травня 2023, 08:52
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
BTS

Попспівак Чонґук із корейського гурту BTS установив новий світовий рекорд. Його пісні швидше за інших прослухали на Spotify $1 млрд разів.

Артист потрапив до Книги рекордів Гіннеса – для цього йому знадобилося всього за 409 днів і три пісні. Музикант обійшов свою колегу Лізу з Blackpink, яка в жовтні 2022 року досягла 1 млрд прослуховувань за 411 днів із трьома піснями на Spotify.

Утім, сам співак теж не сидить без діла. Нещодавно він вирушив до США, де відпочив на фестивалі Coachella. Чонґуку також приписують спільну роботу з Джастіном Бібером на тлі поїздки. Артист поки що не коментував цих чуток.

Відомо, що сам Чонґук не дебютував сольно на сцені, як це зробили інші учасники BTS. Однак це не заважає йому ставити нові рекорди.

Нещодавно ще одні музиканти назавжди вписали свої імена в історію. Корейський попгурт Blackpink встановив рекорд за переглядами відео на YouTube. Їхні роботи на платформі загалом переглянули понад 30 млрд разів. Артистки змогли побити попередній рекорд, який належав Джастіну Біберу.

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Теги
BTS Книга рекордів Гіннеса
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