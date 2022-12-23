2023 год обещает быть богатым на фильмы и сериалы. Netflix, Amazon Prime, HBO и другие стриминговые платформы будут активно бороться за экранное время своих клиентов. Впереди не только продолжения уже знакомых проектов на следующие сезоны, но и новые сериалы, которые выглядят многообещающими.

Самые ожидаемые сериалы 2023 — далее в материале.

Одни из нас

Сейчас смотрят

Сериал создан по вселенной одноименной игры, которая сумела достучаться до сердец геймеров. Проект расскажет о Джоэл и Элли, которые борются за выживание в постапокалиптическом мире. Элли — это подросток, которому пришлось очень быстро повзрослеть, чтобы привыкнуть к новым законам мира.

Континенталь

Сериал построен на вселенной наемного убийцы Джона Уика, который противостоит всей компании, которая когда-то наняла его для уничтожения живых целей. В центре проекта — основатель отеля Континенталь Уинстон и его история жизни.

Рыцари Готэма

Когда Брюс Уэйн умер, его приемный сын решил собрать команду детей главных врагов Бэтмена. Изгои планируют спасти Готэм — город, который уже окончательно погряз в коррупции.

Асока

Сериал по Звездным войнам, который расскажет о судьбе одного из самых интересных персонажей франшизы — Асоке Тано. Известно, что ученица Энакина Скайуокера будет бороться с силами зла в одиночку.

Секретное вторжение

Очередной сериал по вселенной Marvel — спецагент Ник Фьюри возвращается на экраны, чтобы спасти Землю от новой опасности. Речь идет о скруллах, которые уже давно среди нас и готовы захватить планету.

Аватар: Легенда об Аанге

Очередной сериал от Netflix, который перерасскажет культовую историю о мальчике, владеющим всеми четырьмя стихиями — водой, огнем, воздухом и землей. Он проснулся, чтобы спасти мир и восстановить баланс сил.

Хроники Спайдервика

Это сериал снят по одноименному подростковому циклу книг и повествует о семействе Грейс, столкнувшемся с таинственным миром волшебного народа. История расскажет о двух главных героях-близнецах.

Для тех, кто любит полноценные картины, на Фактах ICTV есть список самых ожидаемых фильмов 2023 года.