2023 рік обіцяє бути багатим на фільми та серіали. Netflix, Amazon Prime, HBO та інші стрімінгові платформи активно боротимуться за екранний час своїх клієнтів. Попереду не лише продовження вже знайомих проектів на наступні сезони, а й нові серіали, які виглядають перспективними.

Найочікуваніші серіали 2023 – далі у матеріалі.

Одні з нас

Зараз дивляться

Серіал створений за всесвітньою однойменною грою, яка зуміла достукатися до сердець геймерів. Проєкт розповість про Джоела та Еллі, які борються за виживання у постапокаліптичному світі. Еллі це підліток, якому довелося дуже швидко подорослішати, щоб звикнути до нових законів світу.

Континенталь

Серіал побудований на всесвіті найманого вбивці Джона Віка, який протистоїть всій компанії, яка колись найняла його для знищення живих цілей. У центрі проєкту – засновник готелю Континенталь Вінстон та його історія життя.

Лицарі Готема

Коли Брюс Уейн помер, його названий син вирішив зібрати команду дітей головних ворогів Бетмена. Ізгої планують врятувати Готем — місто, яке вже загрузло в корупції без повернення.

Асока

Серіал зі Зоряних воєн, який розповість про долю одного з найцікавіших персонажів франшизи – Асоке Тано. Відомо, що учениця Енакіна Скайуокера боротиметься силами зла.

Секретне вторгнення

Черговий серіал з всесвіту Marvel – спецагент Нік Фьюрі повертається на екрани, щоб урятувати Землю від нової небезпеки. Йдеться про скруллів, які вже давно серед нас і готові захопити планету.

Аватар: Легенда про Аанга

Черговий серіал від Netflix, який переповість культову історію про хлопчика, який володіє всіма чотирма стихіями – водою, вогнем, повітрям та землею. Він прокинувся, щоб урятувати світ і відновити баланс сил.

Хроніки Спайдервіка

Це серіал знятий за однойменним підлітковим циклом книг і розповідає про сімейство Грейс, що зіткнулося з таємничим світом чарівного народу. Історія розповість про двох головних героїв-близнюків.

Для тих, хто любить повноцінні картини, на Фактах ICTV є список найочікуваніших фільмів 2023 року.