2022 рік пролетів непомітно – він був багатим на фільми, серіали та мультфільми, яких багато хто чекав роками. Наприклад, у грудні відбувся реліз Аватар 2, продовження якого чекали понад 13 років.

2023 теж зможе порадувати кіноманів – великі компанії вже розповіли про свої плани, так що можна планувати походи в кінотеатри протягом року.

Найочікуваніші фільми 2023 року – далі в матеріалі.

Зараз дивляться

Форсаж 10

За заявами творців франшизи, це остання частина культової історії. І хоча сюжет зберігається в таємниці, вже на 2024 рік заплановано Форсаж 11, який точно стане логічним завершенням.

Прем’єра картини очікується 19 травня 2023 року.

Вартові галактики. Частина 3

Черговий фільм про всесвіт Marvel та рятівників галактики. Скандали з режисером Джеймсом Ганном не пішли на користь картині. За сюжетом, Пітер Квілл досі не оговтався після смерті Гамори, але захистити галактику, крім нього, ніхто не зможе.

Прем’єру заплановано на 5 травня 2023 року.

Джон Вік 4

Франшиза, яка не потребує представлення. У головній ролі Кіану Рівз, який вже четвертий фільм поспіль намагається вижити на тлі відкритого на нього полювання. Протистоятиме він самій організації, на яку працював як найманий вбивця. Раніше режисери картини попереджали, що глядачі не повинні чекати на щасливий кінець.

Реліз картини очікується 24 березня 2023 року.

Віллі Вонка

Віллі Вонка – рімейк класичної історії. Тепер роль одіозного глави шоколадної фабрики візьме на себе Тімоті Шаламе, а не Джонні Депп. Історія розповість про юного Віллі, а також про те, що привело хлопчика до відкриття всесвітньо відомої фабрики.

Прем’єра фільму відбудеться 15 грудня 2023 року.

Барбі

Нашумілий фільм, сценарій для якого писали творці іграшок Барбі. Крім цікавого стилю картини, інтригує також і акторський склад – у головних ролях Марго Роббі та Раян Гослінг. Цікаво, що розробкою картини зайнялися ще в 2014 році.

Фільм покажуть публіці вже 21 липня 2023 року.

Місія неможлива: Смертельна розплата. Частина 1

Черговий шпигунський бойовик із Томом Крузом у головних ролях. Франшиза має величезну популярність, а Круз готовий і далі дивувати глядачів смертельними трюками, які він робить на камеру без каскадерів.

У прокат фільм вийде 14 липня 2023 року.