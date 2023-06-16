Украинский певец Владимир Дантес выпустил новую песню и клип Чуєш. Трек посвящен эмоциям. У самого артиста работа вызывает улыбку.

Впрочем, и сам клип также вызывает кучу эмоций — он выглядит достаточно абстрактным, и каждый увидит в нем свой особый смысл.

— Видео — как сюрреалистический сон, где все смешалось, но главное осталось неизменным: рядом любовь, друзья, я дома и все хорошо, — подписал ролик Дантес.

Слова — явная отсылка к Наде Дорофеевой, которая ушла к Михаилу Кацурину в марте 2022 года. Дантес также показал, кто его окружает сейчас. К примеру, в ролике он зажег с Дашей Кацуриной, а в костюме кота засветился друг артиста — Алексей Дурнев.

Пользователи сети уже оценили работу Дантеса:

Очень круто, я посмеялась, клип прикольный, я впечатлена.

Вот это страсть! Я в шоке!

Лысый чувак, который взлетел — это же копия Миши. Дантес чисто прикол тянет, молодец.

Ответочка Наде?

Напомним, что недавно абстрактную песню и клип выпустили Tvorchi и The Hardkiss. Работа посвящена мечтателям, ведь именно они и будут строить наше будущее, когда Украина закончит эту войну победой.