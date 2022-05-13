Вчера, 12 мая, в итальянском городе Турин прошел второй полуфинал Евровидения 2022, после которого ставки букмекеров обновились.

Первое место, уже традиционно в этом году, занимает украинская группа Kalush Orchestra, победу которых на песенном конкурсе оценивают в рекордный показатель — 60%.

Второе и третье места, с большим разрывом от Украины, между собой делят Великобритания и Швеция. Сейчас их шансы на победу букмекеры оценивают в 10%.

Четвертое место занимает Италия — 6%, пятое — Испания с показателем в 4%.

На последнем 25 месте в таблице — Германия. Их шансы на победу оценивают в менее 1%.

Сейчас десятка фаворитов букмекеров Евровидения 2022 выглядит так:

Украина Великобритания Швеция Италия Испания Польша Греция Сербия Норвегия Нидерланды

Напомним, что финал Евровидения 2022 пройдет в субботу, 14 мая. Всего в конкурсе принимают участие представители 40 стран. В финале на сцене встретятся по десять участников из первого и второго полуфиналов, а также страны Большой пятерки.