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На Украину ставят 60%: букмекеры определились с победителем Евровидения 2022

13 мая 2022, 16:06
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
На Украину ставят 60%: букмекеры определились с победителем Евровидения 2022
Источник: Depositphotos

Вчера, 12 мая, в итальянском городе Турин прошел второй полуфинал Евровидения 2022, после которого ставки букмекеров обновились.

Первое место, уже традиционно в этом году, занимает украинская группа Kalush Orchestra, победу которых на песенном конкурсе оценивают в рекордный показатель — 60%.

Второе и третье места, с большим разрывом от Украины, между собой делят Великобритания и Швеция. Сейчас их шансы на победу букмекеры оценивают в 10%.

Четвертое место занимает Италия — 6%, пятое — Испания с показателем в 4%.

На последнем 25 месте в таблице — Германия. Их шансы на победу оценивают в менее 1%.

Сейчас десятка фаворитов букмекеров Евровидения 2022 выглядит так:

  1. Украина
  2. Великобритания
  3. Швеция
  4. Италия
  5. Испания
  6. Польша
  7. Греция
  8. Сербия
  9. Норвегия
  10. Нидерланды

Напомним, что финал Евровидения 2022 пройдет в субботу, 14 мая. Всего в конкурсе принимают участие представители 40 стран. В финале на сцене встретятся по десять участников из первого и второго полуфиналов, а также страны Большой пятерки.

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Теги
Евровидение, Букмекеры
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