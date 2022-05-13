Вчора, 12 травня, в італійському місті Турин пройшов другий півфінал Євробачення 2022, після якого ставки букмекерів оновилися.

Перше місце, вже традиційно в цьому році, займає український гурт Kalush Orchestra, перемогу яких на пісенному конкурсі оцінюють у рекордний показник – 60%.

Друге та третє місця, з великим розривом від України, між собою ділять Велика Британія та Швеція. Нині їхні шанси на перемогу букмекери оцінюють у 10%.

Четверте місце посідає Італія – 6%, п’яте – Іспанія з показником у 4%.

На останньому 25 місці в таблиці – Німеччина. Їхні шанси на перемогу оцінюють у менш ніж 1%.

Наразі десятка фаворитів букмекерів Євробачення 2022 має такий вигляд:

Україна Велика Британія Швеція Італія Іспанія Польща Греція Сербія Норвегія Нідерланди

Нагадаємо, що фінал Євробачення 2022 пройде в суботу, 14 травня. Загалом у конкурсі беруть участь представники 40 країн. У фіналі на сцені зустрінуться по десять учасників із першого та другого півфіналів, а також країни Великої п’ятірки.