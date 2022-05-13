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На Україну ставлять 60%: букмекери визначилися з переможцем Євробачення 2022

13 Травня 2022, 16:06
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
На Україну ставлять 60%: букмекери визначилися з переможцем Євробачення 2022
Джерело: Depositphotos

Вчора, 12 травня, в італійському місті Турин пройшов другий півфінал Євробачення 2022, після якого ставки букмекерів оновилися.

Перше місце, вже традиційно в цьому році, займає український гурт Kalush Orchestra, перемогу яких на пісенному конкурсі оцінюють у рекордний показник – 60%.

Друге та третє місця, з великим розривом від України, між собою ділять Велика Британія та Швеція. Нині їхні шанси на перемогу букмекери оцінюють у 10%.

Четверте місце посідає Італія – 6%, п’яте – Іспанія з показником у 4%.

На останньому 25 місці в таблиці – Німеччина. Їхні шанси на перемогу оцінюють у менш ніж 1%.

Наразі десятка фаворитів букмекерів Євробачення 2022 має такий вигляд:

  1. Україна
  2. Велика Британія
  3. Швеція
  4. Італія
  5. Іспанія
  6. Польща
  7. Греція
  8. Сербія
  9. Норвегія
  10. Нідерланди

Нагадаємо, що фінал Євробачення 2022 пройде в суботу, 14 травня. Загалом у конкурсі беруть участь представники 40 країн. У фіналі на сцені зустрінуться по десять учасників із першого та другого півфіналів, а також країни Великої п’ятірки.

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Теги
Євробачення, Букмекери
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