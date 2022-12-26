Дружина телеведучого Володимира Остапчука, нотаріус Христина Горняк зізналася, чи розчарувалася вона у чоловіках на тлі чуток про розлучення із шоуменом.

Так, Христина вирішила поспілкуватися з підписниками, влаштувавши рубрику Питання-відповідь. Хтось із фоловерів поцікавився, яке ставлення у неї зараз до чоловіків. Очевидно, таке запитання спровокували чутки про тріщину в особистому житті Горняк.

Христина відповіла однозначно і різко, що незважаючи ні на що, в чоловіках вона не розчарована.

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– Чоловіки це наші радості та моменти насолоди у житті. Вірила, вірю і віритиму. Любила, люблю і любитиму, – написала вона.

Горняк зазначила, що їй трапляються в житті добрі чоловіки – хтось для досвіду, хтось для насолоди, радостей, тепла та кохання. Тож вона не скаржиться.

Також Христина сказала, що не вважає себе прикладом, коли хтось із підписників написав про те, що вона добре тримається та продовжує сяяти.

– Думаю, я далеко не приклад, але я теж зараз собою дуже пишаюся і тішуся, що можу так проходити не прості етапи свого життя. Також пам’ятайте, що будь-який наш розвиток відбувається через труднощі, – наголосила Горняк.

Чутки про розлучення Остапчука з дружиною ходять уже давно, проте самі вони не коментують свої стосунки.

Ба більше, нещодавно з’явилася інформація, що Остапчук уже встиг закрутити новий роман. Новою обраницею ведучого нібито стала журналістка Катерина Полтавська.

Фото: Христина Горняк