Американский актер Бен Аффлек вновь появился на публике без обручального кольца. В сети давно ходят слухи о кризисе в их отношениях с певицей Дженнифер Лопес и даже вероятном разводе.

Бен Аффлек снова показался без обручального кольца

Так, актера вновь заметили без обручального кольца по прибытии на съемочную площадку фильма Бухгалтер 2. Возможно, Аффлек снял украшение из-за съемок, а может, и нет.

Стоит отметить, что в последнее время ходит много разговоров, что Дженнифер и Бен на грани развода и уже вовсе не живут вместе. Актера часто замечают на публике то без обручального кольца, то с ним.

Более того, перед папарацци он также прячет безымянный палец.

К слову, недавно Дженнифер Лопес прокомментировала слухи о разводе. На вопрос журналистов об этом, артистка всего лишь ответила: Вам лучше знать.