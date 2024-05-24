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На фоне слухов о разводе: Бен Аффлек вновь появился без кольца

24 мая 2024, 12:06
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Дженніфер Лопес Бен Аффлек
Источник: Getty Images

Американский актер Бен Аффлек вновь появился на публике без обручального кольца. В сети давно ходят слухи о кризисе в их отношениях с певицей Дженнифер Лопес и даже вероятном разводе.

Бен Аффлек снова показался без обручального кольца

Так, актера вновь заметили без обручального кольца по прибытии на съемочную площадку фильма Бухгалтер 2. Возможно, Аффлек снял украшение из-за съемок, а может, и нет.

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Стоит отметить, что в последнее время ходит много разговоров, что Дженнифер и Бен на грани развода и уже вовсе не живут вместе. Актера часто замечают на публике то без обручального кольца, то с ним.

Более того, перед папарацци он также прячет безымянный палец.

К слову, недавно Дженнифер Лопес прокомментировала слухи о разводе. На вопрос журналистов об этом, артистка всего лишь ответила: Вам лучше знать.

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Источник
PageSix
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Бен Аффлек Дженнифер Лопес
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