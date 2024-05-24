Американский актер Бен Аффлек вновь появился на публике без обручального кольца. В сети давно ходят слухи о кризисе в их отношениях с певицей Дженнифер Лопес и даже вероятном разводе.
Бен Аффлек снова показался без обручального кольца
Так, актера вновь заметили без обручального кольца по прибытии на съемочную площадку фильма Бухгалтер 2. Возможно, Аффлек снял украшение из-за съемок, а может, и нет.
Ben Affleck ditches wedding ring again amid Jennifer Lopez split rumors #movieswithfriendz #losangles #moviefone #moviemania #movienight #usar #cinemanews #cinemaupdate #uk #filmmakers #canada #ireland —
For Detail ???? https://t.co/8qzR7FpNPs ???? pic.twitter.com/cYUPRO6add
— garima sen (@takeloveyouer) May 24, 2024
Стоит отметить, что в последнее время ходит много разговоров, что Дженнифер и Бен на грани развода и уже вовсе не живут вместе. Актера часто замечают на публике то без обручального кольца, то с ним.
Более того, перед папарацци он также прячет безымянный палец.
К слову, недавно Дженнифер Лопес прокомментировала слухи о разводе. На вопрос журналистов об этом, артистка всего лишь ответила: Вам лучше знать.