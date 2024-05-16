Над звездными супругами Бена Аффлека и Дженнифер Лопес нависла угроза развода. По словам инсайдера, актер выехал из их совместного дома. Напомним, что знаменитости поженились летом 2022 года.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес на грани разрыва — что известно

Поклонники заметили, что последние недели пара проводит все больше времени отдельно друг от друга. В частности Аффлека не было на грандиозной вечеринке Met Gala 2024, несмотря на то, что его жена была сопредседателем мероприятия.

Официальной причиной отсутствия знаменитости на благотворительном балу было названо съемки сиквела фильма Аудитор. Однако знакомый с ситуацией источник утверждает, что он просто решил завершить эту главу своих отношений.

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— Сейчас он сосредоточен на работе и своих детях. Бен уже съехал, и им, скорее всего, придется продать дом мечты, на который они потратили два года. Они никогда не перестанут любить друг друга, но она не может контролировать его, а он не может изменить ее. Это не могло продолжаться долго, — заявил инсайдер изданию In Touch.

Он добавил, что проблему во взаимопонимании усилило и разное отношение к СМИ — Джей Ло любит внимание прессы, Аффлек — избегает.

К слову, актер неоднократно становился причиной мемов из-за своего уставшего и грустного выражения лица на совместных светских выходах с женой. Как-то Лопес даже объяснила, что с ним происходит в такие моменты.