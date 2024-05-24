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На тлі чуток про розлучення: Бен Аффлек знову з’явився без обручки

24 Травня 2024, 12:06
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Дженніфер Лопес Бен Аффлек
Джерело: Getty Images

Американський актор Бен Аффлек знову з’явився на публіці без обручки. У мережі давно ходять чутки про кризу в їхніх стосунках зі співачкою Дженніфер Лопес і навіть ймовірне розлучення.

Бен Аффлек знову показався без обручки

Так, актора знову помітили без обручки після прибуття на знімальний майданчик фільму Бухгалтер 2. Можливо, Аффлек зняв прикрасу через зйомки, а може, й ні.

Зараз дивляться

Варто зазначити, що останнім часом ходить багато розмов, що Дженніфер і Бен на межі розлучення і вже не живуть разом. Актора часто помічають на публіці то без обручки, то з нею.

Ба більше, перед папараці він також ховає безіменний палець.

До слова, нещодавно Дженніфер Лопес прокоментувала чутки про розлучення. На запитання журналістів про це артистка відповіла лише: Вам краще знати.

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Джерело
PageSix
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Бен Аффлек Дженніфер Лопес
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