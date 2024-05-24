Американський актор Бен Аффлек знову з’явився на публіці без обручки. У мережі давно ходять чутки про кризу в їхніх стосунках зі співачкою Дженніфер Лопес і навіть ймовірне розлучення.
Бен Аффлек знову показався без обручки
Так, актора знову помітили без обручки після прибуття на знімальний майданчик фільму Бухгалтер 2. Можливо, Аффлек зняв прикрасу через зйомки, а може, й ні.
Ben Affleck ditches wedding ring again amid Jennifer Lopez split rumors #movieswithfriendz #losangles #moviefone #moviemania #movienight #usar #cinemanews #cinemaupdate #uk #filmmakers #canada #ireland –
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— garima sen (@takeloveyouer) May 24, 2024
Варто зазначити, що останнім часом ходить багато розмов, що Дженніфер і Бен на межі розлучення і вже не живуть разом. Актора часто помічають на публіці то без обручки, то з нею.
Ба більше, перед папараці він також ховає безіменний палець.
До слова, нещодавно Дженніфер Лопес прокоментувала чутки про розлучення. На запитання журналістів про це артистка відповіла лише: Вам краще знати.