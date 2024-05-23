Певица и актриса Дженнифер Лопес прокомментировала предположения, которые множатся на фоне слухов о ее разводе с Беном Аффлеком. Это произошло во время презентации научно-фантастического боевика Атлас, который с завтрашнего дня выходит в прокат. Джей Ло сыграла в нем главную роль.

Дженнифер Лопес отреагировала на слухи о разводе

Один из журналистов спросил звезду, правдивы ли разговоры о кризисе в ее отношениях с Беном Аффлеком.

— Вам лучше знать, — улыбнувшись, ответила она.

Лопес находится в пресс-туре, посвященном ее проекту для Netflix. В Мексику она прибыла без мужа. Тем временем Бена Аффлека сфотографировали на выходе из ресторана Giorgio Baldi в Санта-Монике, что в Калифорнии.

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Что говорят о разводе Лопес и Аффлека

Об угрозе разрыва знаменитостей заговорили неделю назад, когда инсайдер сообщил, что актер выехал из их совместного дома.

Пока в медиа распространялись все новые заголовки, пара появилась на спектакле, где играл 15-летний ребенок Аффлека и Дженнифер Гарнер, поменявший имя с Серафины на Финн. Затем звезду Армагеддона заметили без обручального кольца.

Однако вскоре кольцо снова появилось на пальце актера, и он сводил жену в кино. Напомним, что Бен Аффлек и Дженнифер Лопес поженились в июле 2022 года.