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Жена Остапчука рассказала, на что уходит семейный бюджет: Общий вклад во все

12 ноября 2021, 12:20
Микола Олефіренко редактор раздела Lifestyle
Христина Горняк

Кристина Горняк, жена украинского телеведущего Владимира Остапчука рассказала о семейном бюджете. Как оказалось, мужчина занимается постройкой дома, а красавица тратит свои средства на другие семейные расходы.

Еще в конце сентября звездная пара опубликовали в соцсетях фото, где они красуются на фоне будущего дома. Они приобрели участок для своего двухэтажного жилища. 

И пока создание семейного гнездышка идет полным ходом, пара решила распределить свои средства правильно.

Владимир и Кристина

Так, пока за все строительство отвечает Владимир, Кристина покупает продукты, оплачивает собственные нужды, включая салон красоты, бензин, одежду и врачей, а также платит за коммунальные услуги в съемной квартире, где они сейчас проживают. 

Помимо этих расходов, жена телеведущего старается откладывать средства в общий конверт, а также оплачивает паркинг — в планах семьи арендовать еще одно место.

Кристина не забывает баловать своего возлюбленного — все подарки для Владимира покупает за свой счет. По ее мнению, у них с мужем общий вклад в семейный бюджет.

Напомним, что ранее жена Владимира Остапчука уже говорила о планах на дом. Сейчас супруги снимают квартиру на Новопечерских Липках. В собственный дом они надеются переехать уже следующим летом, а сейчас полным ходом идет ремонт.

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