Кристина Горняк, жена украинского телеведущего Владимира Остапчука рассказала о семейном бюджете. Как оказалось, мужчина занимается постройкой дома, а красавица тратит свои средства на другие семейные расходы.

Еще в конце сентября звездная пара опубликовали в соцсетях фото, где они красуются на фоне будущего дома. Они приобрели участок для своего двухэтажного жилища.

И пока создание семейного гнездышка идет полным ходом, пара решила распределить свои средства правильно.

Так, пока за все строительство отвечает Владимир, Кристина покупает продукты, оплачивает собственные нужды, включая салон красоты, бензин, одежду и врачей, а также платит за коммунальные услуги в съемной квартире, где они сейчас проживают.

Помимо этих расходов, жена телеведущего старается откладывать средства в общий конверт, а также оплачивает паркинг — в планах семьи арендовать еще одно место.

Кристина не забывает баловать своего возлюбленного — все подарки для Владимира покупает за свой счет. По ее мнению, у них с мужем общий вклад в семейный бюджет.

Напомним, что ранее жена Владимира Остапчука уже говорила о планах на дом. Сейчас супруги снимают квартиру на Новопечерских Липках. В собственный дом они надеются переехать уже следующим летом, а сейчас полным ходом идет ремонт.