Лидер рок-группы Друга ріка Валерий Харчишин рассказал о первых днях войны.

Он отметил, что чувствует настроение украинцев. Эйфория, продолжавшаяся на прошлой неделе, погасла, теперь люди трезво оценивают происходящее.

— Это ужасно на самом деле. Если в первый день я ругался и плакал, то потом взял себя в руки… Я чувствую, что мы все равно победим. У нас нет другого выбора, но трезво оцениваю ситуацию и происходящее. Сотни человеческих жизней, детей, на это без слез и боли невозможно смотреть. Каждый раз я вскакиваю и хочу браться за ружье, – рассказал Харчишин.

Валерий рассказал, что его старший сын записался в тероборону в Житомире. Также он отметил, что это состояние эйфории помогало ему. Он продуктивнее работал.

— Я работал так, как должно быть – как одно из звеньев какой-то цепи. Мы получили груз, и я просто с одним из грузчиков разгружал шесть автомобилей из Германии с гуманитарной помощью… Ты понимаешь, что ты на своем месте и делаешь что-то для того, чтобы мы победили, — сказал Валерий.

Также Харчишин отметил работу блокпостов, поделившись историей, как его с другими мужчинами задержали, поскольку они поздно возвращались на базу.

— За считанные минуты, секунду на том месте, где нас остановили, было восемь автомобилей. Уже хотели нас паковать, мы долго объясняли, что едем с задания – разгружали груз. Они выслушали нас, потом один из военных узнал меня, – рассказал лидер Друга ріка.

Ранее о том, как встретил войну, рассказал Святослав Вакарчук — лидер группы Океан Эльзы. Он отметил, что о войне узнал от президента РФ Владимира Путина ночью, поскольку плохо спит и решил посмотреть новости.

Фото: Валерий Харчишин