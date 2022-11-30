На Оскар 2023 буде озвучено переможців усіх 23 категорій

На церемонії нагородження Оскар 2023 буде озвучено переможців усіх 23 категорій.

Про це заявив генеральний директор Академії кінематографічних мистецтв та наук Білл Крамер.

– Підтверджую, що всі категорії будуть включені до прямої трансляції, – заявив він.

Нагадаємо, що під час трансляції Оскара 2022 року було вирізано 8 церемоній – Оригінальний саундтрек, Макіяж та зачіска, Короткометражний документальний фільм, Монтаж фільму, Постановний дизайн, Короткометражний анімаційний фільм, Короткометражний фільм та звук.

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Таке рішення організаторів заходу викликало велике обурення. Схоже, кіноакадемія вирішила дослухатися до бажань публіки. За ловами Крамера, за столом керівників було багато суперечок та обговорень щодо цих категорій та їхньої трансляції.

95-та церемонія вручення премії Оскар відбудеться 12 березня 2023 року у прямому ефірі з Dolby Theatre в Ovation Hollywood. Захід транслюватиметься у більш ніж 200 країнах світу у прямому ефірі.

Нагадаємо, що ведучим Оскара 2023 року стане Джиммі Кіммел. Телеведучий і комік вже не вперше буде провідником церемонії – він уже з’являвся на сцені у 2017 та 2018 роках. Втім, уперше стався казус – за збігом обставин він назвав переможцем інший фільм.