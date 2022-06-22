Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Кино и сериалы

С украинскими субтитрами: Netflix выпустил третий сезон Академии Амбрелла

22 июня 2022, 17:06
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Академия Амбрелла

Стриминговая платформа Netflix выпустила третий сезон Академии Амбрелла — сериале о супергероях.

В долгожданном продолжении главные герои столкнутся с академией Спэрроу из параллельной вселенной, которая появилась из-за парадокса времени.

Зрители увидят не только хорошо знакомых героев, но и новых персонажей, ради которых заметно увеличился актерский состав.

Сейчас смотрят

Netflix не хочет заставлять фанатов ждать выхода серий поочередно — вместо этого все десять эпизодов стали доступными 22 июня на просторах платформы. Поддержку нашего языка компания добавила еще в прошлом году — сериал доступен с украинскими субтитрами. Правда, озвучку решили не создавать.

Академии Амбрелла — сериал, созданный на основе комиксов издания Dark Horse Comics. Зрителям рассказывают историю о семье неблагополучных супергероях, которые пытаются разгадать тайну смерти их приемного отца. Ко всему этому добавили возможный апокалипсис, который главным героям придется предотвратить. 

В главных ролях — Эллиот Пейдж, Том Хоппер, Дэвид Кастанеда и многие другие.

Первый сезон вышел на Netflix еще в феврале 2019 года, а второй — в конце июля 2020. После успешных эпизодов стриминговая платформа продлила сериал на третий сезон, работа над которым началась в ноябре 2020 года. О создании четвертого сезона не сообщается.

Читайте также:
Очень странные делаЭто еще не конец: финальный трейлер 4 сезона Очень странных дел

Теги
Netflix Серіал
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь