Стриминговая платформа Netflix выпустила третий сезон Академии Амбрелла — сериале о супергероях.

В долгожданном продолжении главные герои столкнутся с академией Спэрроу из параллельной вселенной, которая появилась из-за парадокса времени.

Зрители увидят не только хорошо знакомых героев, но и новых персонажей, ради которых заметно увеличился актерский состав.

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Netflix не хочет заставлять фанатов ждать выхода серий поочередно — вместо этого все десять эпизодов стали доступными 22 июня на просторах платформы. Поддержку нашего языка компания добавила еще в прошлом году — сериал доступен с украинскими субтитрами. Правда, озвучку решили не создавать.

Академии Амбрелла — сериал, созданный на основе комиксов издания Dark Horse Comics. Зрителям рассказывают историю о семье неблагополучных супергероях, которые пытаются разгадать тайну смерти их приемного отца. Ко всему этому добавили возможный апокалипсис, который главным героям придется предотвратить.

В главных ролях — Эллиот Пейдж, Том Хоппер, Дэвид Кастанеда и многие другие.

Первый сезон вышел на Netflix еще в феврале 2019 года, а второй — в конце июля 2020. После успешных эпизодов стриминговая платформа продлила сериал на третий сезон, работа над которым началась в ноябре 2020 года. О создании четвертого сезона не сообщается.