Компания Netflix опубликовала первый тизер художественного фильма Блондинка о Мэрилин Монро. Главную роль на себя взяла Ана де Армас, а за основу сюжета взята книга Джойс Кэрол о роковой женщине.

За съемки картины отвечает режиссер Эндрю Доминик — он ранее снял Ограбление казино, а также несколько эпизодов сериала Охотники за разумом.

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Что касается сюжета, то для его создания использовалось произведение Джойс Кэрол. Сама писательница заявляла, что это художественная история, а не биография. Примечательно, что фильм предусмотрен для просмотра только взрослыми — в США картине выдали самый высокий рейтинг N17.

Главную героиню сыграет Ана де Армас, известная по съемкам в картинах бегущий по лезвию 2049, Достать ножи и Не время умирать.

— Режиссер Эндрю стремится показать историю жизни Мэрилин через призму ее собственного восприятия. Зрители увидят, как жила Норма Джин. Эта версия ее истории показалась мне самой смелой, бескомпромиссной и феминистской, что я когда-либо видела, — призналась Ана.

Режиссер также раскрыл некоторые подробности картины.

— Это искреннее кино, и создавалось оно с любовью. Я хочу, чтобы вы влюбились в Мэрилин, — добавил Доминик.

Премьера фильма Блондинка состоится на Netflix 23 сентября.