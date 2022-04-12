Украинская рок-группа The Hardkiss представила клип на песню Як ти? Песня посвящена полномасштабному вторжению России в Украину с 24 февраля.

В клипе фронтвумен группы Юлия Санина стоит в пустой комнате в белой одежде, и поет о войне в Украине. Певица рассказывает о том, что украинцы не просили спасать их пулями, и те, кто пришел на нашу землю, здесь и полягут.

Песня также посвящена самым близким людям, о которых каждый из нас переживает в это время.

— Як ти? – новое я люблю тебя. Так начинается мое каждое утро, день и вечер с родителями, командой, друзьями. Как и у каждого украинца. В этих двух словах наша любовь, забота, переживание, страх. Самое важное, чтобы ответить на звонок и сообщение, только тогда выдохнешь. Месяц я не решалась сесть писать, меня охватывали ненависть и ярость. А потом я решила, что не смогу иначе испытать эти эмоции, нужно выкрикивать эту боль. Я чувствую, что будут еще написаны песни о благодарности и увлеченности нашей нации в борьбе с российскими оккупантами. Песни о любви, о надежде… А пока – Як ти? — заявила Санина.