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На мелодію Скорика: Полякова заспівала колискову всім дітям України

12 Квітня 2022, 17:00
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
На мелодію Скорика: Полякова заспівала колискову всім дітям України
Джерело: Оля Полякова

Співачка Оля Полякова випустила нову пісню, яка отримала назву Колискова мелодія України.

Примітно, що колискова містить мелодію легендарного українського композитора Мирослава Скорика. Разом із піснею на YouTube-каналі артистки з’явилося й відео, змонтоване з реальних кадрів російсько-української війни.

Також Полякова закликала розмовляти з дітьми про те, що наразі відбувається, і допомагати їм переживати цей складний час. Артистка зізналася, що коли їй надіслали цю колискову, вона не змогла відмовитись її виконати.

– Вона викликає образи діточок зі всіх куточків держави, які пережили чи досі переживають бомбардування в підвалах, прокидаються під звуки вибухів, прощаються зі своїми батьками на вокзалах. Але кінцевий сенс пісні в тому, що навіть у найважчий момент ми, українці, не втрачаємо надію знову бачити мирне небо, віру в нашу перемогу. Перемога обов’язково буде за нами – немає жодних сумнівів. Слава Україні! – зазначила Полякова.

Раніше рок-гурт The Hardkiss представив кліп на пісню Як ти? У ролику фронтвумен Юлія Саніна стоїть у порожній кімнаті в білому одязі та співає про війну в Україні.

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Теги
Війна в Україні , Оля Полякова , Пісні
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