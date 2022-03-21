Украинская певица Оля Полякова обратилась к белорусам, призвав их не вступать в войну против Украины.

В Instagram артистка обнародовала видеообращение, в котором попыталась предотвратить неминуемую беду. Также она осудила действия российского диктатора Владимира Путина и его сторонника, самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

— В течение ближайших дней Республика Беларусь вступит в войну с Украиной на стороне РФ. Решение принято руководством Беларуси. Лукашенко принял решение несмотря на о со стороны рядовых военных и жителей — простых белорусов. Народ бросают в кровавую бойню, поскольку Украина показала, что будет уничтожать всех, кто придет на нашу землю, — отметила Полякова.

Певица подчеркнула, что белорусов, которые нигде не воевали и не имеют боевого опыта, никто жалеть не будет.

— Белорусский народ станет пушечным мясом на территории Украины. Такого сценария нельзя допустить. Почему белорусы должны расплачиваться за действия Путина и Лукашенко. За этих стареющих вурдалаков, которые хотят кинуть в мясорубку войны молодых и сильных. Это не ваша война, — сказала Оля.

Артистка призвала всех белорусских солдат отказаться воевать в Украине.

— Пусть Коля Лукашенко воюет. Пусть воюет его сын. Почему он должен наслаждаться жизнью? Огромными наворованными деньгами. А вы должны идти воевать и погибать, за что? За что, за кого? Белорусские матери и жены, вы должны спасти своих мужчин. Не отправляйте их на войну. Выходите на акцию протеста, пишите в соцсетях, говорите знакомым. Делайте что угодно, — призвала Полякова.

Она отметила, что белорусы никогда не были оккупантами и становиться ими не должны и теперь.