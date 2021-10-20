Легендарный режиссер Квентин Тарантино рассказал о своем следующем фильме. По словам знаменитости, он не против снять картину Убить Билла 3, которая будет последней его работой.

Об этом Квентин заявил на Римском кинофестивале, где он получил награду за вклад в кинематограф от Дарио Ардженто.

Убить Билла 3 — не единственный фаворит режиссера. У него есть и другие идеи для следующей работы.

— Я хочу снять комедию, которая не будет похожей на мои предыдущие фильмы. Это будет спагетти-вестерн, в котором герои будут разговаривать на разных языках. Однако рассказывать подробности о своих идеях я не стану, — заявил Тарантино.

Спагетти-вестерн — это поджанр фильмов о ковбоях, которые имеют ограниченный бюджет на создание, и зачастую снимались в засушливых пустынях, а декорации картины часто использовались и в других проектах.

Вклад Тарантино в кинематограф невозможно переоценить. Однако режиссер мог так и не связать свою жизнь с кино. В августе он признался, что за всю свою жизнь не дал матери ни копейки. Оказывается, в юные годы она всячески пыталась препятствовать писательской карьере Квентина.

Обладатель Оскара рассказал о начале написания сценариев в начальной школе, но учителя были недовольны увлечением, так как мальчик не уделял должное внимание урокам и домашним заданиям.