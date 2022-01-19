Церемонию Grammy 2022 перенесли в Лас-Вегас и назвали новую дату

Организаторы 64-й ежегодной церемонии вручения премии Grammy определились с новой датой и местом проведения. Событие состоится в Лас-Вегасе 3 апреля и будет транслироваться в прямом эфире из MGM Grand Garden Arena.

— Мы рады впервые провести Grammy в Лас-Вегасе и устроить шоу мирового класса. С тех пор, как мы объявили о переносе даты церемонии, мы были завалены искренними сообщениями о поддержке и солидарности со стороны сообщества артистов, — говорится в заявлении.

5 января стало известно, что церемонию вручения премии Grammy в 2022 году перенесли из-за распространения штамма Омикрон в Лос-Анджелесе.

Организаторы сообщили, что на это решение пошли после тщательного рассмотрения и анализа ситуации вместе с чиновниками, экспертами по здравоохранению и безопасности, сообществом артистов и многочисленными партнерами.

Там добавили, что здоровье и безопасность музыкального сообщества и сотни людей остаются главным приоритетом.

Номинантов на премию Grammy 2022 объявили 23 ноября прошлого года. Лидером по количеству номинаций оказался джазовый музыкант Джон Батист – 11, Джастин Бибер номинирован в восьми категориях, а Билли Айлиш – в семи.

Источник: Grammy Awards